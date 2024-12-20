Шмигаль: Україна перекриє транзит російського газу 1 січня 2025 року

О 7 ранку 1 січня 2025 року українська ГТС зможе транспортувати газ тільки неросійського походження.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".

"Угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року, о 7:00 ранку фізично транзит буде перекрито, і відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ", - сказав він.

Водночас, як пояснив прем'єр, згідно з Угодою про асоціацію з ЄС і Договором до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана забезпечувати транзит російської нафти в Європу на запит Єврокомісії.

"У зв'язку з цим технічно транзит на запит європейської сторони триває. Однак ми працюємо над тим, щоб накласти 100% санкцій на російські молекули", - зазначив він.

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Нагадаємо:

Російський газовий монополіст "Газпром" у своїх внутрішніх планах на 2025 рік виходить із припущення, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься після 31 грудня 2024 року.

Словаччина проведе серію переговорів, щоб забезпечити постачання російського газу після закінчення чинного транзитного контракту через Україну.

Компанія SPP, найбільший постачальник енергії в Словаччині, оприлюднила декларацію про підтримку транзиту газу через територію України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити можливість продовження постачання газу через територію України.

Контракту на транзит газу Росії через Україну більше не буде, але "Газпром" це "переживе", вважає лідер Кремля Путін.