Европе требуется увеличение производства оружия - Рютте

Увеличение европейских оборонных бюджетов и наращивание производства военной техники необходимы для обеспечения безопасности Европы.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете Welt am Sonntag, передает Reuters.

"Нам нужно будет тратить больше средств для обеспечения собственной безопасности. Но нам также нужно быстро наращивать наше оборонное производство по обе стороны Атлантики. Слишком долго мы производили слишком мало" - сказал Рютте.

По словам Рютте, нужны боеприпасы, корабли, танки, самолеты, а также спутники и беспилотники.

Как сообщает Reuters, немецкие законодатели будут обсуждать радикальные изменения в правила государственных заимствований для финансирования обороны, а также создание инфраструктурного фонда в размере 500 миллиардов евро с 13 марта, чтобы принять эти меры в парламенте.

Рютте заявил, что встретился со многими руководителями оборонных компаний и призвал их реагировать на растущий спрос.

Лидеры ЕС, в свою очередь, провели встречи, чтобы поддержать совместные оборонные кредиты для стран-членов и позволить оборонные расходы, выходящие за рамки жестких бюджетных правил для других секторов.

Напомним:

Европейские акции оборонного сектора резко выросли после заявлений политических лидеров региона об увеличении оборонных возможностей ЕС и поддержке Украины.