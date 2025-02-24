ЕС тратит на нефть и газ из РФ больше, чем на финансовую помощь Украине - отчет

В 2024 году Европа купила у России ископаемого топлива на €22 млрд, но выделила €19 млрд на поддержку Киева.

Об этом пишет The Guardian.

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), на третий год большой войны ЕС купил российских нефти и газа на 21,9 млрд евро, несмотря на усилия, направленные на то, чтобы избавиться от зависимости континента от топлива, которое наполняет военную копилку Владимира Путина.

Эта сумма на одну шестую превышает 18,7 млрд евро, которые ЕС выделил Украине в качестве финансовой помощи в 2024 году, согласно исследованию Института мировой экономики в Киле (IfW Kiel).

Россия получает до половины своих налоговых поступлений от нефтегазового сектора и пытается обойти санкции, перевозя топливо "теневым флотом" старых и недостаточно застрахованных танкеров.

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Напомним:

Европейский Союз стремится увеличить закупку газа от других стран, включая США, чтобы заменить российские поставки.

Поступления от продажи нефти и газа России выросли примерно на 41% в годовом исчислении в первом полугодии - до 65,12 миллиарда долларов. Все благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля.