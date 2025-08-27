ЄС спробує задовольнити вимоги Трампа вже цього тижня, аби скасувати мита

Європейський Союз до кінця тижня спробує прискорити прийняття законодавства про скасування всіх мит на промислові товари США, що є вимогою президента Дональда Трампа перед тим, як США знизять мита на експорт автомобілів з ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейська комісія, яка займається торговельними питаннями ЄС, також надасть преференційні тарифні ставки на певні морепродукти та сільськогосподарські товари.

Цей крок зроблено навіть попри те, що Трамп погрожував ввести мита та інші санкції проти країн, які оподатковують онлайн-послуги, не уточнюючи, на які країни він буде націлений і чи буде до цього залучений ЄС.

Трамп давно критикує технологічні та антимонопольні правила ЄС щодо американських технологічних гігантів, зокрема Google та Apple Inc.

ЄС визнав, що торговельна угода, укладена з Трампом, вигідна для США, але ця угода необхідна для забезпечення стабільності та впевненості бізнесу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше описала її як "сильну, якщо не ідеальну угоду".

На автомобілі та автозапчастини з ЄС наразі поширюється мито у розмірі 27,5% на експорт до США.

Попри те, що США та ЄС уклали торговельну угоду, згідно з якою американські мита на майже всі європейські товари знизяться до 15%, Трамп заявив, що це не стосуватиметься автомобілів, доки не буде запропоновано законодавство про скасування промислових та інших мит.