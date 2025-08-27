ЕС попытается удовлетворить требования Трампа уже на этой неделе, чтобы отменить пошлины

Европейский Союз до конца недели попытается ускорить принятие законодательства об отмене всех пошлин на промышленные товары США, что является требованием президента Дональда Трампа перед тем, как США снизят пошлины на экспорт автомобилей из ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия, которая занимается торговыми вопросами ЕС, также предоставит преференциальные тарифные ставки на определенные морепродукты и сельскохозяйственные товары.

Этот шаг сделан даже несмотря на то, что Трамп угрожал ввести пошлины и другие санкции против стран, которые облагают налогом онлайн-услуги, не уточняя, на какие страны он будет нацелен и будет ли в это вовлечен ЕС.

Трамп давно критикует технологические и антимонопольные правила ЕС в отношении американских технологических гигантов, в частности Google и Apple Inc.

ЕС признал, что торговое соглашение, заключенное с Трампом, выгодно для США, но это соглашение необходимо для обеспечения стабильности и уверенности бизнеса. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее описала ее как "сильное, если не идеальное соглашение".

На автомобили и автозапчасти из ЕС сейчас распространяется пошлина в размере 27,5% на экспорт в США.

Несмотря на то, что США и ЕС заключили торговое соглашение, согласно которому американские пошлины на почти все европейские товары снизятся до 15%, Трамп заявил, что это не будет касаться автомобилей, пока не будет предложено законодательство об отмене промышленных и других пошлин.