ЄС на початку тижня може оголосити контрмита проти США на 28 мільярдів
Країни Європейського Союзу найближчими днями намагатимуться виступити єдиним фронтом проти мит Дональда Трампа, ймовірно, схваливши перший набір цільових контрзаходів щодо американського імпорту.
Про це повідомляє Reuters.
27 країн ЄС зіткнувся з 25% імпортними митами на сталь, алюміній та автомобілі, а також "взаємними" митами у розмірі 20% майже на всі інші товари. Мита Трампа охоплюють близько 70% експорту ЄС до США, загальною вартістю 532 мільярди євро.
Європейська комісія, яка координує торговельну політику ЄС, запропонує членам пізно ввечері в понеділок список американських товарів, на які будуть введені додаткові мита.
Вони можуть стосуватись товарів на суму до 28 мільярдів доларів. До списку увійдуть американське м'ясо, зернові, вино, деревина та одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи та туалетний папір.
У разі введення мит найближчими днями, ЄС стане третім гравцем після Китаю та Канади, які відповіли на торгову ескалацію США.
Одним з продуктів, який привернув до себе більше уваги і викликав розбіжності в блоці, є бурбон. Комісія встановила 50% мита, що змусило Трампа пригрозити 200% контрмитом на алкогольні напої з ЄС, якщо блок піде далі.
Експортери вина - Франція та Італія - висловили занепокоєння. ЄС, економіка якого значною мірою залежить від вільної торгівлі, прагне переконатися, що має широку підтримку будь-якої реакції, щоб продовжувати тиснути на Трампа, щоб врешті-решт вступити в переговори.
Нагадаємо:
Протягом 3 та 4 квітня компанії на американському фондовому ринку втратили близько 6,6 трлн дол.
Рішення президента США Дональда Трампа запровадити 20% мита на всі європейські товари поглиблює біль для французької коньячної галузі вартістю майже 3 мільярди доларів.