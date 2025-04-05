Фондовий ринок США переживає найбільше в історії дводенне падіння

Протягом 3 та 4 квітня компанії на американському фондовому ринку втратили близько 6,6 трлн дол.

Про це пише MarketWatch, передає Forbes Ukriane.

Інвестори виявилися неготовими до оголошення президентом Трампом масштабних глобальних тарифів, які перевершили всі прогнози.

Експерти зазначають, що фінансові ринки чинять тиск на адміністрацію, вимагаючи або зменшити заплановані мита, або показати прогрес у переговорах, про що повідомлялося в п’ятницю.

Напередодні вихідних аналітики висловлювали занепокоєння через можливу ескалацію торгової війни, де США не планують відступати.

Експерти попереджають, що продовження конфлікту може серйозно зашкодити технологічному сектору та економіці в цілому, підвищивши ймовірність рецесії та завершення зростання ринку.

S&P 500 упав на 5,97%, перевищивши падіння 75 днів першого терміну Джорджа Буша-молодшого, яке було лідером за цим показником раніше. Індекс Russell 2000, що відображає малі компанії, знизився на 4,37%, ставши найгіршим початком нової адміністрації за даними FactSet.

Від дня інавгурації Трампа, Dow Jones втратив 11,9%, S&P 500 – 15,4%, а Nasdaq, який у лютому досяг максимуму 20,056.25, упав більш ніж на 22%, увійшовши в "ведмежу" зону разом із Russell 2000.