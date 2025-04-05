Виробники коньяку в ЄС шукають нові ринки після мит Китаю та США

Рішення президента США Дональда Трампа запровадити 20% мита на всі європейські товари поглиблює біль для французької коньячної галузі вартістю майже 3 мільярди доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Ще у жовтні Китай обклав тарифами 4 000 виробників коньяку після того, як ЄС запровадив мита на електромобілі китайського виробництва. Відтоді продажі коньяку до КНР, другого за обсягом ринку, впали більш ніж наполовину.

США найбільший у світі споживач коньяку - на нихприпадає кожна друга продана пляшка, мита Трампа викликали занепокоєння у багатьох виноробів алкоголю в Європі.

Попереду може бути ще гірше. Трамп пригрозив 200% тарифами на європейські вина та спиртні напої, якщо Європа вдарить по американському бурбону додатковими митами.

Минулого року експорт коньяку до США склав приблизно 1 мільярд євро. США також є головним експортним ринком Франції для вина: за даними Федерації експортерів вина та спиртних напоїв, торік продажі зросли на 8% до 2,3 мільярда доларів, частково через те, що покупці зробили запаси в очікуванні політики Трампа.

Виробники у Європі працюють зі своїми дистриб'юторськими партнерами, намагаючись освоїти нові ринки в таких країнах, як Таїланд, В'єтнам і Нігерія.