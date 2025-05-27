ЄС може скасувати тимчасовий захист українців: розглядають нові рішення

Європейський Союз готується продовжити в червні ще на рік тимчасовий захист для біженців від війни в Україні, проте, ймовірно, це буде востаннє.

Про це написало 26 травня видання Euractiv, повідомляє DW.

12-13 червня міністри юстиції та внутрішніх справ країни ЄС обговорять продовження дії Директиви про тимчасовий захист ще на один рік - до березня 2027 року, але, за даними видання, річне продовження Радою ЄС може супроводжуватися неофіційною заявою держав-членів про поступове скасування захисту для українських біженців.

Директива була запущена в березні 2022 року для громадян України, які виїхали після повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку передбачалося, що термін її дії буде продовжений лише двічі, обмежуючи захист трьома роками - до березня 2025 року, проте Європейська Комісія застосувала вільніше тлумачення та продовжила захист до березня 2026 року.

За словами джерел Euractiv у дипломатичних колах ЄС, країни блоку зараз ведуть активне обговорення "стратегії виходу" з режиму тимчасового захисту для українців, посилаючись на "зміну геополітичного ландшафту".

Серед варіантів, які розглядають, є звуження сфери дії захисту: людей, які повернулися в Україну, можуть позбавити можливості повторно приєднатися до програми.

Ще один варіант - заборона новоприбулим скористатися захистом у рамках Директиви. Також однією альтернативою, хоча й малоймовірною, називають створення нового правового інструменту - тимчасовий дозвіл на проживання до 10 років.

Нагадаємо:

За даними Євростату, станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,26 мільйона українців. Найбільше українців з таким статусом перебували в Німеччині - майже 1,2 мільйона.

У Нідерландах муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям у притулку через брак місць для розміщення.

У столиці Естонії Таллінні з травня планували завершити співробітництво, в рамках якого компенсували витрати на житло і послуги перекладу для українських біженців, які отримали тимчасовий захист.