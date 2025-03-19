У Нідерландах українським біженцям змушені відмовляти у прихистку

У Нідерландах муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям у притулку через брак місць для розміщення.

Про це пише місцеве видання NOS, передає Укрінформ.

Зазначається, що муніципальні центри для розміщення українців уже кілька місяців переповнені.

Нідерландська асоціація муніципалітетів (VNG) нещодавно надіслала стурбований лист прем'єр-міністру країни, а мерії чотирьох найбільших міст звернулися до Міністерства у справах притулку та міграції з проханням вжити заходів щодо ситуації. Рада у справах біженців Нідерландів та муніципалітет Амстердама також б'ють на сполох.

"Цього тижня в Амстердамі ми були змушені відмовити десяткам людей, які залишилися без даху над головою, як і тижнем раніше", – каже радник амстердамського муніципалітету Рутгер Гроот Вассінк, який займається соціальними питаннями та питанням біженців.

За його словами, направити біженців до інших міст також неможливо, оскільки по всій країні зараз доступно менше ніж 35 місць, а рівень заповнюваності становить 99,8%.

Наразі в Нідерландах зареєстровано 120 820 українців. З них 93 770 перебувають у муніципальних центрах для біженців. Коефіцієнт заповненості муніципальних центрів уже кілька місяців становить майже 100%.

Муніципалітети звернулися до Палати представників, зазначивши, що вони відчувають "мало підтримки від уряду" і критикують занадто низьку компенсацію за розміщення.

Це призводить до того, що "місцеві органи влади з побоюванням ставляться до організації додаткових місць для розміщення", зазначають у VNG.

Очікується, що через нестабільну геополітичну ситуацію кількість українців у Нідерландах зростатиме.

Українці, які втекли від війни в своїй країні, підпадають під Європейську директиву тимчасового захисту (RTB) і мають право на житло та освіту в Нідерландах. Ця програма діє до 4 березня 2026 року. Муніципалітети повинні забезпечити місця для розміщення відповідно до їхніх можливостей і розміру, отримуючи кошти за кожного біженця.

Наразі понад 27 000 зареєстрованих українців в Нідерландах не перебувають у муніципальних центрах для біженців; вони орендують житло або живуть у друзів чи приймаючих сім'ях.

На початку року уряд зменшив компенсацію за розміщення біженців із 61 до 44 євро на день. За даними чотирьох найбільших міст Нідерландів (Амстердам, Роттердам, Утрехт і Гаага), реальні витрати на одну особу коливаються між 55 і 60 євро на день.

Для Гааги це означає щорічний дефіцит у 4 млн євро. "Таким чином уряд свідомо та незаконно порушує домовленості щодо належного фінансування муніципалітетів", — зазначається у зверненні.

Червоний Хрест фіксує зростання кількості українських біженців, які звертаються за допомогою.

Нагадаємо:

Уряд виділив Міністерству національної єдності 150 мільйонів гривень з державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців.