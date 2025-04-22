В Естонії припиняють виплати українським біженцям на оренду житла

У столиці Естонії Таллінні з травня завершать співробітництво, в рамках якого компенсували витрати на житло і послуги перекладу для українських біженців, які отримали тимчасовий захист.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Раніше українські біженці могли отримати одноразову компенсацію на покриття оренди, щоб мати змогу самостійно знайти постійне житло в Естонії.

"Підтримка не зникає, а стає більш цільовою та стабільною", — заявила керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.

За її словами, Естонія поступово повертається до звичного порядку, за яким допомога надається насамперед тим, хто подає заяву на міжнародний або тимчасовий захист, не має підтримки в країні та проживає у державних центрах розміщення на час розгляду справи.

Вона додала, що після Таллінна Департамент соціального страхування розглядає можливість припинити аналогічні домовленості з іншими місцевими громадами, щоб забезпечити єдиний підхід до призначення допомог по всій країні.

Це також дозволить гарантувати, що підтримка, яку надають українські біженці, не залежатиме від місця їх проживання, а лише від того, чи потребують вони допомоги при переїзді з центру розміщення.

Від початку дії цієї програми у червні 2022 року і до квітня 2025 року цю компенсацію отримали майже 11 000 родин українських біженців, у тому числі в 2024 році – 1710 домогосподарств, з яких 62% скористалися підтримкою в Таллінні.

Максимальний розмір компенсації складав до 1200 євро на домогосподарство.

Нагадаємо:

У Нідерландах муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям у притулку через брак місць для розміщення.