За тиждень через Ормуз пройшло дві партії СПГ

Цього тижня через Ормузьку протоку пройшли щонайменше дві партії скрапленого природного газу, оскільки виробники шукають способи збільшити постачання на ринок, який страждає від дефіциту пропозиції та стрімкого зростання цін.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними про відстеження суден, зібраними Bloomberg, танкер, який наприкінці серпня завантажився на експортному заводі Рас-Лаффан у Катарі, на початку цього тижня з'явився в Оманській затоці, що свідчить про те, що він пройшов через спірну водну артерію.

Судно не надсилало сигналу під час проходження Ормузської протоки, але в цьому районі часто трапляються випадки заглушення та перешкод, що ускладнює визначення точного місцезнаходження суден.

Окремо, за даними супутникових знімків, опублікованих Copernicus Sentinel-2, які стають доступними лише з певною затримкою, цього тижня біля узбережжя Оману було помічено ще два танкери для перевезення СПГ, які здійснювали перекачування з судна на судно.

Ці поодинокі поставки свідчать про те, що виробники СПГ у Перській затоці намагаються пропустити більше палива через Ормуз, щоб хоч трохи полегшити ситуацію для азійських та європейських покупців.

Експорт із Перської затоки практично зупинився після того, як на початку липня Іран атакував катарський танкер. Нестача поставок призвела до зростання спотових цін до найвищого рівня за останні понад три роки, і існує ризик їх подальшого зростання з наближенням зими в Північній півкулі.

Супутникові знімки показують, що з середини серпня біля узбережжя Оману відбулося щонайменше три перекачування СПГ з судна на судно.

До війни через Ормузську протоку щодня проходило близько трьох партій СПГ. Експорт з Катару раніше становив приблизно п'яту частину світових поставок.

Нагадаємо:

Ціни на природний газ із доставкою в жовтні на нідерландському хабі TTF перевищили 80 євро за МВт-год., досягнувши найвищого рівня з грудня 2022 року.