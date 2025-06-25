ЄС погрожує контрзаходами через мита Трампа – Bloomberg

Євросоюз може вжити заходів у відповідь, якщо США не скасують 10% мита на європейські товари після завершення перемовин.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Європейська комісія, відповідальна за торговельну політику ЄС, розглядає сценарій, за якого США збережуть 10% мита на товари з Євросоюзу навіть після завершення перемовин. У такому разі блок може вдатися до контрзаходів.

"Якщо США наполягатимуть на асиметричній угоді, зокрема зберігатимуть 10% мита, ми будемо змушені вжити заходів для відновлення балансу в ключових секторах", – заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Стефан Сежурне.

ЄС прагне укласти угоду з США до 9 липня 2025 року. Інакше на більшість європейського експорту до США мита можуть зрости до 50%. Зараз обмеження охоплюють приблизно 70% поставок, або близько 380 млрд євро.

Bloomberg зазначає, що США висувають низку жорстких вимог, які ЄС вважає несправедливими. Зокрема, йдеться про обмеження на експорт риби, односторонні бар’єри та вимоги щодо економічної безпеки.

Єврокомісар із торгівлі Марош Шефчович наголосив: "Я розумію, що США розглядають 10% мита як базову ставку. Ми готуємо заходи для захисту європейського бізнесу та працівників, якщо справедливої угоди не буде досягнуто".

Особливо вразливим у цій суперечці називають сектор цивільної авіації. Сежурне підкреслив, що додаткові 10% мита можуть послабити позиції Airbus у конкуренції з Boeing.

Нагадаємо:

Європейський Союз готується до чергового раунду торговельних переговорів зі США та попереджає, що може прискорити запровадження заходів у відповідь, якщо Дональд Трамп реалізує свої погрози щодо мит. Остання з них — це 50% мито на імпорт сталі та алюмінію.

Євросоюз погодив мита-відповідь на американські товари на суму близько 21 млрд євро ($23,2 млрд).

Євро впав, втративши попереднє зростання, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що рекомендує запровадити 50% мита проти Європейського Союзу з 1 червня 2025 року.