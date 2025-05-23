Євро відреагував на план Трампа запровадити 50% мита для ЄС

Євро впав, втративши попереднє зростання, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що рекомендує запровадити 50% мита проти Європейського Союзу з 1 червня 2025 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У своєму дописі на платформі Truth Social Трамп написав, що ЄС — "дуже складний у переговорах партнер" і що "наші переговори з ними нікуди не рухаються".

"Тому я рекомендую пряме мито у 50% на Європейський Союз, починаючи з 1 червня 2025 року. Мита не буде, якщо товар виготовлений у США", — заявив він.

Євро раніше піднявся майже на 0,8% за день після того, як Трамп в іншому дописі пригрозив 25% митом на всі iPhone, які не виробляються у США. На момент останніх торгів євро був на рівні $1,13.

Після заяви Трампа долар трохи відіграв втрати щодо японської єни та британського фунта, але все ще прямував до першого щотижневого зниження за п’ять тижнів у кошику світових валют.

Після того як минулого тижня Moody’s знизила рейтинг боргових зобов’язань США, інвестори цього тижня зосередили увагу на держборгу країни, що сягнув $36 трильйонів, та на новому податковому законопроєкті Трампа, який може додати ще трильйони до цієї суми.

Цей законопроєкт Трамп назвав "великим і прекрасним", і він лише з мінімальною перевагою пройшов Палату представників США, яку контролюють республіканці. Тепер документ вирушає до Сенату, де очікуються тижні обговорень, що створює нестабільність у настроях інвесторів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп запропонував з 1 червня 2025 року запровадити 50% мито на всі товари, що імпортуються з Європейського Союзу.