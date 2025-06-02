ЄС попереджає США: відповідь на мита Трампа може бути блискавичною

Європейський Союз готується до чергового раунду торговельних переговорів зі США та попереджає, що може прискорити запровадження заходів у відповідь, якщо Дональд Трамп реалізує свої погрози щодо мит. Остання з них — це 50% мито на імпорт сталі та алюмінію.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Європейська комісія, яка відповідає за торгівлю від імені ЄС, заявила, що "рішуче шкодує" через підвищення тарифу — з попередньо заявлених 25% до 50% — і вважає, що цей крок підриває зусилля щодо врегулювання торговельного конфлікту.

Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович зустрінеться у середу в Парижі з торговим представником США Джемісоном Гріром, а технічна команда ЄК уже прямує до Вашингтона для продовження переговорів, повідомив речник ЄК Олоф Гілл журналістам у Брюсселі.

"Якщо не буде досягнуто взаємоприйнятного рішення, чинні та потенційні нові контрзаходи ЄС автоматично набудуть чинності 14 липня або раніше — якщо цього вимагатимуть обставини", — сказав Гілл. "Єврокомісія завжди чітко заявляла про готовність захищати інтереси ЄС, наших працівників, споживачів та промисловість".

ЄС намагається пришвидшити переговори зі США до 9 липня — саме тоді Трамп пригрозив запровадити 50% мито майже на весь імпорт з Євросоюзу.

Водночас ЄС уже затвердив тарифи на американські товари на суму €21 млрд ($24 млрд) — у відповідь на металеві мита Трампа. Ці заходи спрямовані на продукцію з окремих американських штатів — наприклад, на сою з Луїзіани. До переліку також увійшли сільськогосподарська продукція, м'ясо птиці та мотоцикли.

Окрім того, ЄС готує додатковий список мит на американські товари на суму €95 млрд. Це — відповідь на "дзеркальні" мита Трампа, зокрема на автомобільну галузь. Удар буде спрямовано на промислові товари, зокрема літаки Boeing, американські автомобілі та бурбон.

"Якщо переговори не дадуть збалансованого результату, ЄС готовий запровадити нові контрзаходи, включно з тими, що є реакцією на останнє підвищення тарифів", — зазначив Гілл.

Попри жорстку риторику, ЄС підкреслює, що основний пріоритет — зберегти простір для переговорів, а довгострокова мета — зменшити митні бар’єри.

Нагадаємо:

11 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

31 травня стало відомо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи на імпорт сталі до Сполучених Штатів на рівні 50%, що вдвічі більше, ніж зараз.