Трамп готує митний удар по ЄС — Брюссель відповість митами на 100 мільярдів доларів

Європейський Союз попередив, що вже у серпні може запровадити 30% мита на американські товари на суму 100 мільярдів євро.

Про це пише Bloomberg.

У Єврокомісії заявили, що планують об'єднати вже затверджений перелік мит на 21 мільярд євро з попередньо запропонованими митами на ще 72 мільярди євро. Такий пакет стане першою хвилею контрзаходів у разі введення тарифів з боку США.

Під удар потраплять літаки Boeing, американські автомобілі, бурбонний віскі та інші товари. За оцінками експертів, заплановані мита охоплять близько третини американського експорту до ЄС.

Мита будуть готові до застосування вже наступного місяця, але лише за умови, що Вашингтон реалізує свої наміри після 1 серпня. Тоді Брюссель може також активувати антипримусовий інструмент ЄС (ACI), який дозволить ввести додаткові обмеження — зокрема щодо американських технологічних компаній та інвестицій.

На фоні новини курс євро знизився на 0,3% до 1,1723 долара. У Німеччині та Франції посилилася підтримка жорсткої позиції щодо переговорів із США.

Нагадаємо:

Європейський Союз готується до чергового раунду торговельних переговорів зі США та попереджає, що може прискорити запровадження заходів у відповідь, якщо Дональд Трамп реалізує свої погрози щодо мит. Остання з них — це 50% мито на імпорт сталі та алюмінію.

Євросоюз погодив мита-відповідь на американські товари на суму близько 21 млрд євро ($23,2 млрд).