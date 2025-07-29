ЕС разрешил транзит казахстанского угля через российские порты

Европейский Союз разрешил транзит казахстанского угля через российские порты, несмотря на действующие санкции против России.

Об этом сообщило Министерство торговли и интеграции Казахстана, передает Liga.net.

Решение принято после переговоров в рамках 18-го пакета санкций ЕС. Оно предусматривает возможность использования определенных российских портов для транзита угля, происходящего исключительно из Казахстана.

При этом владельцами грузов не могут быть резиденты подсанкционных стран, а порты можно применять только для транзита, погрузки и отправки.

Казахстан традиционно экспортировал уголь в ЕС через балтийский порт Усть-Луга, однако в феврале 2025 года шестнадцатый пакет санкций ЕС запретил любые операции с рядом российских портов, что создало угрозу для казахстанского экспорта.

ЕС является основным рынком сбыта для казахстанского угля: в 2022-2024 годах его доля составляла 45-54% от общего экспорта. В январе-мае 2025 года объемы экспорта в ЕС сократились до 1,6 млн тонн (38,5% от общего объема), однако Казахстан рассчитывает, что новое решение поможет восстановить показатели.

Напомним:

Россия временно запретила иностранным нефтяным танкерам загрузки в ключевых черноморских портах, что фактически блокирует экспорт нефти из Казахстана.