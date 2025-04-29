Одна з найбільших авіакомпаній Єгипту скоротить перевезення росіян через санкції

Одна з найбільших авіакомпаній Єгипту AlMasria Universal Airlines майже на третину скоротить польотну програму з Росії на курорти Шарм-ель-Шейх та Хургада і назад.

Про це пише російське пропагандистське видання "Известия" з посиланням на джерело в компанії.

За його словами, перед початком туристичного сезону буде скасовано 50% рейсів для туроператора Anex Tour, 37% - для Fun & Sun і 21% - для Coral Travel.

Очікується, що ці рейси буде перерозподілено між російськими перевізниками Azur, "Уральськими авіалініями" і Red Wings, а також єгипетськими Egypt Air, Air Cairo і Red Sea Airlines.

Причиною перегляду розкладу джерело назвало вторинні санкції Євросоюзу, які обмежили можливості з придбання повітряних суден для компанії.

Так, AlMasria направила близько $100 млн на купівлю двох Airbus A321 і двох A330 для експлуатації на російському ринку.

"Після перерахування одного з платежів гроші були утримані на депозитному рахунку через те, що єгипетській авіакомпанії дорікнули в роботі з РФ. Тому в експлуатацію надійшли лише два літаки, та й то із затримкою більш ніж на 65 днів", - розповів співрозмовник російського видання.

Також, за його словами, на рішенні скоротити польоти в Росію позначилися загроза безпеці польотів через атаки безпілотників і регулярні затримки з відправленням рейсів.

У Росавіації підтвердили, що AlMasria вирішила скоротити кількість своїх рейсів до Росії.

Нагадаємо:

Агентство з авіаційної безпеки ЄС (EASA) рекомендувало авіакомпаніям припинити польоти до Москви, Санкт-Петербурга та інших міст Росії.

EASA оновило бюлетень про зони конфлікту, додавши російський повітряний простір, зокрема його європейську частину, до списку небезпечних для цивільної авіації.