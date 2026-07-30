Єгипетський порт біля Суецького каналу атакував невідомий дрон

Дрон спричинив пожежу, яка охопила два газові танкери в єгипетському середземноморському порту Думʼят.

Про це заявив у четвер уряд Єгипту, передає Reuters.

Заява єгипетського уряду підтверджує, що пожежа, яка спалахнула днем раніше, була наслідком нападу, а не нещасного випадку.

Жодна сторона не взяла на себе відповідальність за інцидент, що стався неподалік від Суецького каналу, який став останнім безпечним маршрутом для постачання саудівської нафти на світові ринки.

Британська компанія з морської безпеки Ambrey заявила в середу, що дрон влучив у належний США танкер-газосховище в порту; ця попередня оцінка викликала занепокоєння щодо подальшого поширення конфлікту на Близькому Сході.

Три торгові джерела, обізнані з інцидентом, повідомили, що дрон влучив у плавучий танкер-газосховище "Energos Winter", спричинивши пожежу, яка поширилася на інше судно — "Gaslog Salem".

За повідомленнями, "Energos Winter" отримав удар у правий борт, що спричинило пожежу, яку вдалося загасити, повідомила британська група з управління морськими ризиками Vanguard.

Міністерство нафти Єгипту заявило в середу, що пожежі в порту були негайно ліквідовані силами пожежної охорони та служб безпеки і не призвели до травм чи загибелі людей.

У повідомленні зазначено, що міністр нафти Карім Бадаві прибув на місце події, щоб проконтролювати заходи з ліквідації наслідків.

Удар безпілотника стався незабаром після того, як Іран здійснив ракетний удар по американських військах у Йорданії, а Вашингтон і Саудівська Аравія завдали удару по підтримуваних Іраном парамілітарних угрупованнях в Іраку.

Нагадаємо:

Єменські хусити розглядають можливість введення зборів з комерційних суден, що проходять через південну частину Червоного моря.