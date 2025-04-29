Одна из крупнейших авиакомпаний Египта сократит перевозки россиян из-за санкций

Одна из крупнейших авиакомпаний Египта AlMasria Universal Airlines почти на треть сократит полетную программу из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада и обратно.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "Известия" со ссылкой на источник в компании.

По его словам, перед началом туристического сезона будет отменено 50% рейсов для туроператора Anex Tour, 37% - для Fun & Sun и 21% - для Coral Travel.

Ожидается, что эти рейсы будут перераспределены между российскими перевозчиками Azur, "Уральскими авиалиниями" и Red Wings, а также египетскими Egypt Air, Air Cairo и Red Sea Airlines.

Причиной пересмотра расписания источник назвал вторичные санкции Евросоюза, которые ограничили возможности по приобретению воздушных судов для компании.

Так, AlMasria направила около $100 млн на покупку двух Airbus A321 и двух A330 для эксплуатации на российском рынке.

"После перечисления одного из платежей деньги были удержаны на депозитном счете из-за того, что египетскую авиакомпанию упрекнули в работе с РФ. Поэтому в эксплуатацию поступили лишь два самолета, да и то с задержкой более чем на 65 дней", - рассказал собеседник российского издания.

Также, по его словам, на решении сократить полеты в Россию сказались угроза безопасности полетов из-за атак беспилотников и регулярные задержки с отправлением рейсов.

В Росавиации подтвердили, что AlMasria решила сократить количество своих рейсов в Россию.

Напомним:

Агентство по авиационной безопасности ЕС (EASA) рекомендовало авиакомпаниям прекратить полеты в Москву, Санкт-Петербург и другие города России.

EASA обновило бюллетень о зонах конфликта, добавив российское воздушное пространство, в частности его европейскую часть, в список опасных для гражданской авиации.