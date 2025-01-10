Авіарегулятор ЄС застерігає від польотів над європейською територією Росії

Агентство з авіаційної безпеки ЄС (EASA) рекомендувало авіакомпаніям припинити польоти до Москви, Санкт-Петербурга та інших міст Росії.

Про це йдеться на сайті регулятора.

EASA оновило бюлетень про зони конфлікту, додавши російський повітряний простір, зокрема його європейську частину, до списку небезпечних для цивільної авіації.

Регулятор пояснив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну створює ризики для цивільних літаків через недостатню координацію між цивільною та військовою авіацією. Це підвищує ймовірність випадкових атак або помилкової ідентифікації літаків.

Як приклад, EASA згадало інцидент зі збиттям літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines 25 грудня, коли загинули 38 із 67 людей на борту.

Рекомендації стосуються польотів у повітряному просторі на захід від 60-го меридіана східної довготи, включно з аеропортами Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Ростова-на-Дону та Самари.

Європейським авіакомпаніям це попередження не стосується, адже вони припинили польоти в Росію ще у лютому 2022 року. Однак заборона стосується перевізників з інших країн, які мають дозвіл EASA на польоти.

Оновлені рекомендації будуть чинними до 31 липня 2025 року, але можуть бути переглянуті.