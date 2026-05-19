Вирощування пшениці за допомогою "штучної річки" у пустелі: Єгипет запускає мегапроєкт

Єгипет запускає мегапроєкт у пустелі для вирощування пшениці

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі офіційно відкрив масштабний аграрний проєкт Нова Дельта, який передбачає вирощування пшениці та інших культур на землях у пустелі.

Про це повідомляє UkrAgroConsult.

Церемонія відбулася під час збору врожаю пшениці 2026 року на нових полях на захід від дельти Нілу.

За даними уряду, Нова Дельта є найбільшим проєктом із рекультивації земель в історії країни.

У перспективі площа нових угідь сягне близько 9 тис. квадратних кілометрів.

Єгипет планує збільшити загальну площу оброблюваних земель приблизно на 15%, зосередившись на вирощуванні пшениці, кукурудзи, овочів, а також експортних культур — оливок та інжиру.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт уже досяг 800 млрд єгипетських фунтів (понад $15 млрд).

Кошти спрямували на підготовку земель, будівництво зерносховищ, промислових зон та нових доріг, які з'єднають пустельні території з долиною Нілу та портами країни. Влада також очікує, що реалізація проєкту дозволить створити понад два мільйони робочих місць.

Ключовим елементом Нова Дельта стала масштабна система водопостачання, яку в Єгипті вже називають "штучною річкою".

Вода з дренажних каналів західної частини дельти Нілу надходить на очисний комплекс Ель Хамам на узбережжі Середземного моря, де щодня очищується до 7,5 млн кубометрів води. Після цього її транспортують 170-кілометровим каналом через 13 насосних станцій у пустельні райони.

Єгипетська влада вважає проєкт стратегічною відповіддю на загрози продовольчій безпеці, які посилилися після пандемії COVID-19 та війни в Україні та Ірані.

Нагадаємо:

Міністерство закордонних справ України зафіксувало четвертий з квітня випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах.

Раніше президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі заявив, що Єгипет більше не прийматиме експортоване Росією зерно з українських тимчасово окупованих територій.