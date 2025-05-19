Японія в мінусі: економіка скоротилася перед митним шоком США

Японська економіка вперше за рік показала спад, ще до того як основні мита адміністрації Трампа набули чинності.

Про це пише The Japan Times.

У першому кварталі 2025 року ВВП країни знизився на 0,7% у річному обчисленні, що значно гірше за очікування економістів, які прогнозували спад на 0,3%.

Причиною стала слабка зовнішня торгівля та застій споживчих витрат. Уряд попереджає про загрозу технічної рецесії, яка може посилитись у наступному кварталі.

Попри негативні дані, єна залишилась стабільною – інвестори очікують, що Банк Японії відкладе підвищення ставок. Згідно з ринковими оцінками, ймовірність підвищення до липня знизилася до 12% проти 78% на початку квітня.

Ситуацію ускладнює і політичний контекст: прем'єр-міністр Сігеру Ісіба втрачає довіру виборців напередодні літніх виборів до верхньої палати парламенту. Уряд і далі веде переговори з США, намагаючись уникнути нових мит. Але прогрес у торговельних домовленостях незначний.

Перші тарифи США були запроваджені в березні на сталь і алюміній, у квітні – на автомобілі. Також почала діяти ставка у 10% на японські товари, яка може зрости до 24%, якщо не буде укладено угоду.

Єдиною позитивною динамікою стали бізнес-інвестиції, які зросли на 1,4%. Але аналітики сумніваються, що така тенденція збережеться надалі.

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