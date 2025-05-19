Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Японія в мінусі: економіка скоротилася перед митним шоком США

Олексій Артемчук — 19 травня, 12:34
Японія в мінусі: економіка скоротилася перед митним шоком США
Getty Images

Японська економіка вперше за рік показала спад, ще до того як основні мита адміністрації Трампа набули чинності.

Про це пише The Japan Times.

У першому кварталі 2025 року ВВП країни знизився на 0,7% у річному обчисленні, що значно гірше за очікування економістів, які прогнозували спад на 0,3%.

Причиною стала слабка зовнішня торгівля та застій споживчих витрат. Уряд попереджає про загрозу технічної рецесії, яка може посилитись у наступному кварталі.

Попри негативні дані, єна залишилась стабільною – інвестори очікують, що Банк Японії відкладе підвищення ставок. Згідно з ринковими оцінками, ймовірність підвищення до липня знизилася до 12% проти 78% на початку квітня.

Ситуацію ускладнює і політичний контекст: прем'єр-міністр Сігеру Ісіба втрачає довіру виборців напередодні літніх виборів до верхньої палати парламенту. Уряд і далі веде переговори з США, намагаючись уникнути нових мит. Але прогрес у торговельних домовленостях незначний.

Перші тарифи США були запроваджені в березні на сталь і алюміній, у квітні – на автомобілі. Також почала діяти ставка у 10% на японські товари, яка може зрости до 24%, якщо не буде укладено угоду.

Єдиною позитивною динамікою стали бізнес-інвестиції, які зросли на 1,4%. Але аналітики сумніваються, що така тенденція збережеться надалі.

Нагадаємо:

Мита президента США Дональда Трампа дедалі сильніше гальмують світову економіку: великі корпорації скорочують прогнози прибутку, а малі та середні компанії - зачиняються.

Японія розглядає можливість збільшення імпорту сої та рису як поступку на торгових переговорах з США щодо запроваджених президентом Дональдом Трампом масштабних тарифів

США Японія ВВП

Японія

Японія в мінусі: економіка скоротилася перед митним шоком США
Nissan планує скоротити майже половину своїх заводів – Reuters
Nissan може передати частину заводів китайській Dongfeng

Останні новини