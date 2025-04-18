Китай припинив купувати скраплений природний газ зі США – FT

Імпорт скрапленого природного газу (СПГ) зі США до Китаю повністю зупинився вже понад 10 тижнів — це підтверджують дані з морських перевезень і свідчить про те, що торговельна війна між США і Китаєм зачепила і сферу енергетики.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Останній танкер зі США, що перевозив 69 тисяч тонн СПГ із порту Корпус-Крісті в Техасі, прибув до південної провінції Фуцзянь 6 лютого. Після цього жодних нових постачань не було.

Інше судно мало прибути до Китаю, але після введення 15% мита на американський СПГ 10 лютого, його маршрут змінили — газ доставили до Бангладеш. З того часу мито зросло до 49%, що робить закупівлю американського газу економічно невигідною для китайських компаній.

Наслідки цієї зупинки можуть бути довгостроковими: Китай ще більше зміцнює енергетичні зв'язки з Росією, а під питанням опиняється майбутнє масштабного розширення інфраструктури СПГ у США та Мексиці на мільярди доларів.

Експертка з газу в Центрі глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Анна-Софі Корбо зазначила: "Наслідки будуть довготривалими. Не думаю, що китайські імпортери колись знову укладуть нові контракти на американський СПГ".

Після вторгнення Росії в Україну Китай і без того купував відносно мало СПГ зі США, часто перепродуючи його до Європи з прибутком. Торік лише 6% імпорту СПГ у Китаї припадало на США, тоді як у 2021 році ця частка сягала 11%.

Водночас китайські компанії, зокрема PetroChina та Sinopec, мають 13 довгострокових контрактів на постачання СПГ з американських терміналів — деякі з них діятимуть до 2049 року, згідно з даними компанії Kpler.

Такі довгострокові угоди були необхідні для запуску масштабних проєктів СПГ у США. Але, за словами Корбо, останнім часом девелопери намагаються переглянути умови контрактів через інфляцію та додаткові витрати, пов’язані з митами.

Аналітикиня Kpler Джилліан Боккара заявила, що не бачить передумов для відновлення торгівлі між США і Китаєм у найближчому майбутньому.

"Минулого разу пауза тривала, поки китайська влада не надала компаніям спеціальні дозволи, але тоді попит на газ стрімко зростав", — сказала вона. — "Зараз економічне зростання сповільнюється, і Китай, на нашу думку, цілком здатен обходитися без цих поставок досить довго".

Нагадаємо:

Американські інвестори можуть бути змушені продати приблизно $800 мільярдів китайських акцій у разі "екстремального сценарію" фінансового розриву між США і Китаєм на тлі митної війни.