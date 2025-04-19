Япония может увеличить импорт сои и риса из США в рамках таможенного урегулирования

Япония рассматривает возможность увеличения импорта сои и риса как уступку на торговых переговорах с США относительно введенных президентом Дональдом Трампом масштабных тарифов

Об этом сообщает японская газета Yomiuri, передает Reuters.

Япония стремится отменить пошлины введенные против Японии Трампом путем переговоров.

Япония пострадала от 24% пошлины на экспорт в США, хотя эти ставки, как и большинство тарифов Трампа, были приостановлены на 90 дней. Универсальная ставка в 10% остается в силе, как и 25% пошлина на автомобили, которые являются основой японской экономики, зависимой от экспорта.

Во время первого раунда двусторонних переговоров в среду американские переговорщики упомянули автомобили и рис как сферы, где, по их словам, Токио устанавливает рыночные барьеры, и потребовали, чтобы Япония импортировала больше мяса, рыбных продуктов и картофеля.

Трамп раскритиковал Японию за то, что она ввела 700% пошлины на рис - цифра, которая, по словам Японии, основывается на устаревших международных ценах на рис.

Ожидается, что министр финансов Японии Кацунобу Като возобновит двусторонние переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом на полях глобальных встреч на следующей неделе в Вашингтоне.

Напомним:

Импорт СПГ из США в Китай полностью остановлен уже более 10 недель, это свидетельствует о том, что торговая война между США и Китаем затронула и сферу энергетики.