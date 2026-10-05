У Франції профспілки закликають до нового протесту проти зростання цін

У Франції міжпрофспілкова коаліція закликала працівників приватного та державного секторів, а також пенсіонерів і молодь до одноденного страйку та мітингу у четвер, 5 листопада.

Про це пише Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Новий заклик до страйку є продовженням першого дня мобілізації, присвяченого державним службовцям 29 вересня.

"Паливо, харчові продукти, орендна плата, газ, електроенергія… Все дорожчає, крім зарплат і пенсій", – заявили у профспілці.

Це перший заклик до акції протесту, що охоплює як державний, так і приватний сектори з початку навчального року у вересні. Він пролунав напередодні третього дня мобілізації учнів старших класів, що відбувається за підтримки профспілок.

"Поважаючи незалежність руху старшокласників, наші організації поділяють їхні вимоги щодо кращих умов навчання та більшої рівності", – зазначає міжпрофспілкова коаліція.

Профспілки вимагають підвищення зарплат та пенсій після того, як уряд представив проєкт бюджету на 2027 рік, який передбачає численні заходи економії та замороження зростання виплат попри інфляцію.

Нагадаємо, у Франції уже кілька тижнів триває рух протестів серед учнів старшої школи. Учні, які взяли участь в акціях, вимагають збільшення кадрових та фінансових ресурсів для національної освіти, скаржаться на відсутність заміни вчителів, занедбані будівлі та надто насичені розклади занять. У п'ятницю правоохоронні органи затримали понад 1 700 осіб – загалом з понеділка їх кількість сягнула 5 тисяч.

Як повідомили у понеділок, 5 жовтня, від початку протестів старшокласників постраждали 190 учнів. Зокрема, 15-річний учень тяжко постраждав під час протесту біля ліцею – йому відірвало руку.