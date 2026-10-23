Алжир заборонить експорт добрива до Франції через дипломатичний конфлікт

Алжир доручив виробникам сечовини припинити експорт цього добрива до Франції в рамках посилення торговельних обмежень, що стали наслідком дипломатичного розриву між Алжиром та Францією.

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок став наслідком неофіційної, майже повної заборони Алжиру на імпорт французьких товарів, введеної наприкінці липня, як стверджують шість французьких та європейських дипломатів.

Відносини між Парижем та Алжиром, які вже десятиліттями залишаються складними, погіршилися у 2024 році, коли президент Франції Еммануель Макрон підтримав план надання автономії регіону Західної Сахари під суверенітетом Марокко.

Нагадаємо:

Алжир почав будівництво ділянки Trans-Saharan Gas Pipeline — газопроводу, який має з'єднати Нігерію, Нігер і Алжир та постачати Європі до 30 млрд кубометрів газу на рік, поки вона шукає альтернативи російській енергії.