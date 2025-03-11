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Французская Thales и Украэрорух подписали соглашение, касающееся возобновления полетов

Виктор Волокита — 11 марта, 20:25
Французская Thales и Украэрорух подписали соглашение, касающееся возобновления полетов
Фото: Украерорух у Facebook

Украэрорух и французская группа Thales, которая является одним из крупнейших в мире производителей оборудования связи, подписали соглашение на установку аэродромного радиолокатора в рамках подготовки Украины к восстановлению гражданских полетов.

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

Проект осуществляется в рамках заключенного грантового соглашения между правительствами Украины и Франции, в котором одним из приоритетов для Украэроруха определена установка радиолокатора для наблюдения за самолетами на подходе и на маршруте.

"Сейчас для Украэроруха восстановление инфраструктуры наблюдения и радиолокационного покрытия является одним из приоритетных направлений деятельности, ведь значительная часть украинской инфраструктуры аэронавигационного обслуживания разрушилась во время войны", - отметил директор Украэроруха Андрей Ярмак.

По его словам, установка нового радиолокатора существенно улучшит покрытие в определенной части воздушного пространства Украины средствами наблюдения и станет одним из важных шагов развития аэронавигационной инфраструктуры.

Напомним:

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