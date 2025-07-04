Прогноз про продажі електромобілів та гібридів у Китаї: зі 129 брендів лишаться 15

15 зі 129 брендів, які наразі продають електромобілі та гібриди у Китаї, будуть фінансово життєздатними до 2030 року, оскільки інтенсивна конкуренція змушує їх консолідуватися, а деякі з них - піти з ринку.

Про це пише Укравтопром з посиланням на дані консалтингової компанії AlixPartners.

Експерти прогнозують, що до кінця десятиліття на ці 15 брендів припадатиме приблизно 75% китайського ринку електромобілів та плагінгібридів, кожен з яких в середньому продаватиме 1,02 млн авто на рік.

Коефіцієнт використання потужностей на китайських автомобільних заводах минулого року впав у середньому до 50%, що є найнижчим показником за останнє десятиліття.

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