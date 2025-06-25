Китайський лідер з виробництва електромобілів скорочує випуск авто

Найбільший у світі виробник електромобілів BYD скорочує обсяги виробництва та відкладає розширення заводів.

Про це пише Reuters.

Китайський виробник електромобілів BYD, який минулого року обігнав Tesla за обсягом продажів, уповільнив темпи виробництва та скасував частину змін на щонайменше чотирьох своїх заводах.

Повідомляється, що, компанія також відтермінувала запуск нових виробничих ліній. Ці кроки стали наслідком стрімкого зростання запасів.

За даними Асоціації автодилерів Китаю, середній рівень запасів BYD у травні становив понад 3 місяці, що стало найвищим показником серед усіх брендів.

Минулого року компанія реалізувала понад 4,2 млн автомобілів, а на 2025 рік запланувала зростання до 5,5 млн. Втім, у квітні та травні темпи зростання різко впали — до 13% і 0,2% відповідно, що стало найгіршим результатом за понад рік.

Окрім скасування нічних змін, BYD переглядає свої інвестиційні плани. Один з великих дилерів компанії в провінції Шаньдун оголосив про банкрутство, закривши щонайменше 20 салонів.

Попри значне зниження цін (деякі моделі коштують 7800 доларів), внутрішній попит сповільнюється. Частка експорту в продажах BYD цього року становить близько 20%.

Нагадаємо:

Китайський виробник електромобілів BYD різко знизив ціни на свої авто в Китаї, посилюючи конкуренцію з Tesla у Китаї.

У квітні китайський автовиробник BYD вперше випередив Tesla за кількістю проданих електрокарів у Європі.

Акции компании BYD упали за два дня более чем на 10% после масштабного снижения цен на прошлой неделе, что вызвало опасения новой волны ценовой войны на жестко конкурентном рынке электромобилей в Китае.