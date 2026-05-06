На тлі війни у Ірані Росія відновила закупівлю валюти для фонду добробуту

Росія вперше з червня минулого року відновила закупівлю іноземної валюти та золота для фонду національного добробуту – зростання цін на нафту, спричинене війною на Близькому Сході, збільшує експортні доходи країни.

Про це пише Bloomberg.

У травні російське міністерство фінансів купить іноземну валюту та золото на суму 110 мільярдів рублів (1,5 мільярда доларів). Ця сума включає відкладені операції з березня та квітня.

Агентство пов'язує це з війною у Ірані, який "дає Москві можливість поповнити державну скарбницю після витрачання більше половини своїх резервів на непередбачені витрати для фінансування вторгнення в Україну".

Законодавство Росії передбачає, що надлишкові доходи від енергетики зберігаються, коли експортна ціна російської нафти перевищує 59 доларів за барель, тоді як фонд використовується для покриття бюджетних дефіцитів, коли ціни падають нижче цього рівня.

У перші два місяці року Росія витратила близько 419 мільярдів рублів з фонду, щоб компенсувати зниження доходів від нафти, пише Bloomberg.

"На початку цього року політики планували знизити ціну нафти, щоб уповільнити виснаження резервів. Операції в рамках фіскального правила були призупинені до липня", – говориться у публікації.

Пізніше цей план відклали, оскільки попит і ціни на російську нафту зросли після того, як напруженість на Близькому Сході порушила транзит через протоку Ормуз, тоді як США тимчасово зменшили тиск санкцій.

Проте, Москва переймається, що сприятливі умови можуть виявитися недовговічними, і розглядає можливість зниження цінового порогу на нафту для поповнення фонду з наступного року.

Хоча це обмежить можливості для майбутніх бюджетних витрат, у російському міністерстві фінансів неодноразово заявляли, що пріоритетом є забезпечення фінансової стабільності.

Це означає зменшення залежності від цін на нафту та забезпечення достатніх резервів для покриття принаймні трьох років слабкого енергетичного ринку.

Додатковий ризик несе вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, що може змінити майбутню динаміку постачання, зазначає агентство.

Нагадаємо:

Наприкінці березня стало відомо, що різке зростання цін на нафту, спричинене війною з Іраном, дозволило російському уряду відкласти план зі збільшення довгострокових бюджетних резервів. Це послабило тиск на короткострокові фінанси.

Пізніше агентство Reuters з посиланням на аналітичний центр, "близький до уряду РФ", писало, що високі світові ціни на нафту не допоможуть прискорити економічне зростання Росії цього року, оскільки удари українських дронів і нові західні санкції тиснуть на видобуток та експорт нафти.

У квітні голова розвідки Швеції стверджував, що російська економіка, яка вже дає збої, так і не змогла відновитися, навіть попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході, яке поповнило виснажену скарбницю Кремля.