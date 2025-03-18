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Україна та Естонія домовились про зміни щодо автобусних маршрутів

Віктор Волокіта — 18 березня, 20:21
Україна та Естонія домовились про зміни щодо автобусних маршрутів
Getty Images

Міністерство розвитку громад та територій домовилося з Естонією про спрощене відкриття автобусних маршрутів.

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

"Естонія стала прихистком для десятків тисяч українців, а тому маємо потребу забезпечити стале автобусне сполучення, особливо в умовах відсутності авіасполучення", – розповів заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Зазначається, що відкриття нових маршрутів відбуватиметься без потреби залучати паритетного партнера, а дозволи на нові маршрути будуть чинними п'ять років.

Окрім безпаритету та збільшення терміну дії дозволів на регулярні маршрути сторони домовились про збільшення кількості дозволів на нерегулярні перевезення.

У 2025 році українським перевізникам буде доступно 130 таких дозволів.

Нагадаємо:

У 2024 році Україна імпортувала 1240 автобусів та мікроавтобусів, загальна митна вартість яких становила понад 55 млн доларів.

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Україна

Україна та Естонія домовились про зміни щодо автобусних маршрутів
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