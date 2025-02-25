Торік Україна імпортувала автобусів на понад 55 мільйонів доларів

У 2024 році Україна імпортувала 1240 автобусів та мікроавтобусів, загальна митна вартість яких становила понад 55 млн доларів.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.

Серед імпортованих автобусів нових 303 одиниць та 937 одиниць вживаних.

Імпорт нових автобусів обійшовся у майже 16 млн доларів. А митна вартість вживаних автобусів становила – понад 39 млн доларів.

Найбільшим постачальником нових автобусів у минулому році була Туреччина – 268 од. (близько 11,7 млн доларів). Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі – 271 од., загальна митна вартість яких склала 15,3 млн доларів.

Нагадаємо:

У грудні 2024 року український автопарк поповнили 330 автобусів (включно з мікроавтобусами). Це рекордна кількість автобусів за останні 35 місяців.