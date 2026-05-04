У Євросоюзі почали діяти оновлені правила маркування автошин

У Євросоюзі на етикетках автошин відтепер обов'язково вказується рівень стійкості до аквапланування та спеціальний індикатор для електричного транспорту.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Шкала оцінки опору акваплануванню позначається літерами від "А" до "Е", де найвищий клас – "А".

Різниця в дистанції до втрати зчеплення на мокрому асфальті між найвищим та найнижчим класом, при русі на швидкості 130 км/год, досягає 18 метрів.

Шини, призначені для гібридів та електромобілів, мають позначатися символом блискавки з контуром шини.

Зараз використання цього символу є добровільним для виробників, але з 2028 року. він стане обов'язковим для всіх шин, розроблених для електромобілей.

У 2025 році спостерігалися помітні зміни на ринку літньої гуми та дисків в Україні. Торік нові та вживані автошини в середньому зросли на 11%.