В Україні зросла вартість літніх шин: за скільки можна купити комплект

У 2025 році спостерігаються помітні зміни на ринку літньої гуми та дисків в Україні. Цьогоріч нові та вживані автошини в середньому зросли на 11%.

Про це свідчать дані платформи OLX.

Вартість автомобільних шин, дисків та коліс залежить від стану та діаметру – чим більший розмір коліс, тим вони дорожчі. Найпопулярнішими серед автомобілістів є шини 16 та 17 діаметру. Переважна більшість користувачів розглядають для купівлі саме вживані варіанти.

Найпопулярнішими, як за кількістю відгуків, так і за кількістю оголошень, є шини діаметром від 15 до 19 дюймів. Шини діаметром 15 дюймів найдешевші – 2 000 грн за нові та 1 131 грн за вживані. Шини 16 дюймів коштуватимуть 2 750 грн за нові та 1400 грн за вживані.

В середньому вживані шини коштують вдвічі дешевше й користуються більшим запитом у покупців – 89% від усіх відгуків у лютому 2025 року, кажуть у OLX.

За скільки можна купити літні шини?

Диски на легкові авто також в середньому здорожчали на 11%. Наприклад, станом на лютий 2025 року, середня ціна на нові диски 15 діаметру становила 2 200 грн, а за вживані – 1 000 грн. Нові диски 16 діаметру в середньому коштували 3500 грн, вживані – 2 000 грн, за 17 діаметр треба заплатити 5 273 грн (нові) або 3 000 грн за живані.

Диски 18 діаметру в середньому коштують 6 922 грн (4 091 грн за вживані), а 19 діаметру – 8 500 грн за нові та 6 000 грн за вживані.

Найдорожча категорія, у якій також зберігається тенденція зростання, – це колеса в зборі, адже у вартість входять і шини, і диски. Однак цього сезону на ринку спостерігається цікавий нюанс – вартість вживаних коліс в зборі вища, ніж нових.

У OLX пояснюють, що ціна на нові колеса в зборі нижча через те, що зазвичай в цій категорії користувачі продають запасні колеса/докатки, а також колеса на стальних дисках. Водночас серед вживаних переважають пропозиції на легкосплавних або кованих дисках.

Так, за нові колеса діаметром 15 дюймів треба заплатити в середньому 2 200 грн, а за вживані – 3 000 грн. Найпопулярніший 16 діаметр коштує 3 200 грн за нове колесо та 5 400 грн за вживане. За нові колеса 17 діаметра треба буде заплатити 5 700 грн, а за вживані майже вдвічі більше – 10 тис. грн.

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Нагадаємо:

У лютому 2025 року українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 35% менше, порівняно з лютим минулого року.