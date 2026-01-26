Україна відкрила три нові експортні ринки в Алжирі: що продаватимемо

Україна та Алжир погодили форми ветеринарних документів, що відкриває три нові ринки експорту великої рогатої худоби.

Про це інформує Держпродспоживслужба.

Йдеться про:

форму ветеринарного сертифіката здоров'я для експорту м'ясної великої рогатої худоби до Алжиру;

форму санітарно-ветеринарного сертифіката для експорту племінної великої рогатої худоби до Алжиру;

форму ветеринарного сертифіката здоров'я для експорту великої рогатої худоби для відгодівлі до Алжиру.

Зазначається, що із початку року вже відкрито 5 нових ринків для української продукції тваринного походження.

Нагадаємо:

У 2026 році Україна відкрила перші два ринки для експорту до Республіки Кот-д'Івуар.