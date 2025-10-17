Світове автовиробництво зросло у 2025 році: які країни-лідери

Світове виробництво автотранспорту в І півріччі 2025 року становило понад 45,6 млн автомобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані всесвітньої організації автовиробників (ОІСА),

Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 33,1 млн од. (+5%).

Легких комерційних автомобілів виготовлено 10,4 млн од. (-2%), великих вантажних авто – майже 2 млн од. (+1%), автобусів – 155,6 тис од. (+10%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за пів року було виготовлено 15621285 од. автотранспорту (+13%).

Друге місце посідає США, з результатом 5224964 од. (-6%). Третій результат продемонструвала Японія – 4171653 од. (+7%).

У першу п'ятірку також потрапили Індія – 3,2 млн од. (+4%) та Німеччина – 2,2 млн. од. (+4%).

Нагадаємо:

Китайський автовиробник BYD здійснить своє найбільше відкликання - понад 115 000 автомобілів серій Tang і Yuan Pro, випущених у 2015–2022 роках, через конструктивні дефекти та пов'язані з батареями ризики безпеки.

Tesla Inc. повідомила про несподіване зростання квартальних продажів авто, адже американські споживачі прискорили покупки електромобілів перед завершенням дії федерального податкового кредиту.