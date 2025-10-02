Продажі Tesla у США несподівано злетіли на тлі завершення податкової пільги

Tesla Inc. повідомила про несподіване зростання квартальних продажів авто, адже американські споживачі прискорили покупки електромобілів перед завершенням дії федерального податкового кредиту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Компанія поставила рекордні 497 099 автомобілів у світі за період, що на 7,4% більше, ніж рік тому. Це значно перевищує середній прогноз Bloomberg - близько 439 600.

Tesla намагається пожвавити свій базовий автопідрозділ, який кілька кварталів слабшав через застарілу лінійку, посилення конкуренції та згортання політик підтримки ринку EV у США.

Компанія також зіткнулася з негативною реакцією частини споживачів на політичні заяви гендиректора Ілона Маска, який на початку року тісно працював із президентом Дональдом Трампом.

Інвестори нещодавно відсунули на другий план слабкі продажі першого півріччя і зосередилися на обіцянках Маска щодо зростання в напрямках безпілотних авто, ШІ та робототехніки.

Акції автовиробника у вересні злетіли на 33%, відігравши падіння на початку року і додавши $401,9 млрд ринкової капіталізації.

Продажі EV у США тимчасово підштовхнуло наближення завершення федерального податкового кредиту до $7 500. Поетапне згортання цієї пільги після 30 вересня також підстьобнуло попит на моделі General Motors Co., Ford Motor Co. і Hyundai Motor Co.

Нагадаємо:

Ще в липні Tesls втрачала позиції на європейських ринках: тоді продажі у Швеції впали на 86%, у Данії - на 52%, у Франції - на 27% порівняно з минулим роком.