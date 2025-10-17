Китайська BYD відкликає рекордну кількість авто через конструктивні несправності

Китайський автовиробник BYD здійснить своє найбільше відкликання - понад 115 000 автомобілів серій Tang і Yuan Pro, випущених у 2015–2022 роках, через конструктивні дефекти та пов'язані з батареями ризики безпеки.

Про це повідомив у п'ятницю державний регулятор ринку Китаю.

BYD подала план до Державного управління з регулювання ринку щодо відкликання 44 535 автомобілів серії Tang, вироблених між березнем 2015-го і липнем 2017-го, у яких певні конструктивні вади можуть спричиняти ненормальну роботу вузлів.

Також компанія ініціювала відкликання 71 248 електромобілів Yuan Pro, виготовлених з лютого 2021-го по серпень 2022-го, через виробничі проблеми, що стосуються встановлення батарей.

У січні компанія вже відкликала 6 843 гібридні позашляховики Fangchengbao Bao 5 через ризики загоряння.

До цього, у вересні 2024 року, автовиробник відкликав майже 97 000 Dolphin та Yuan Plus через виробничий дефект у блоці керування рульовим керуванням, який створював ризик займання.

