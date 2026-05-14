В Україні зменшився попит на дизельні авто: популярні моделі квітня

Віктор Волокіта — 14 травня, 10:59
Автопарк України у квітні 2026 року поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у квітні 2025 року. 

Про це повідомляє Укравтопром.

З них 1,2 тис. нових автівок (+2%) та 3,8 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (-16%).

До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. RENAULT Duster - 404 од.;
  2. VOLKSWAGEN Touareg - 107 од.;
  3. VOLKSWAGEN Tiguan - 84 од.;
  4. SKODA Kodiaq - 70 од.;
  5. TOYOTA LC Prado - 58 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. RENAULT Megane - 303 од.;
  2. NISSAN Qashqai - 279 од.;
  3. SKODA Octavia - 251 од.;
  4. VOLKSWAGEN Passat - 203 од.;
  5. HYUNDAI Santa Fe - 159 од.

Нагадаємо:

В Україні у березні 2026 року вітчизняний автопарк поповнили 5,1 тис. авто з дизельними двигунами, що на 8% менше, ніж у березні 2025 року, водночас зріс попит на нові дизельні авто.

