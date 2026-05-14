В Україні зменшився попит на дизельні авто: популярні моделі квітня
Автопарк України у квітні 2026 року поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у квітні 2025 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
З них 1,2 тис. нових автівок (+2%) та 3,8 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (-16%).
До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 404 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 107 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 84 од.;
- SKODA Kodiaq - 70 од.;
- TOYOTA LC Prado - 58 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- RENAULT Megane - 303 од.;
- NISSAN Qashqai - 279 од.;
- SKODA Octavia - 251 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 203 од.;
- HYUNDAI Santa Fe - 159 од.
Нагадаємо:
В Україні у березні 2026 року вітчизняний автопарк поповнили 5,1 тис. авто з дизельними двигунами, що на 8% менше, ніж у березні 2025 року, водночас зріс попит на нові дизельні авто.