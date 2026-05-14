В Україні зменшився попит на дизельні авто: популярні моделі квітня

Автопарк України у квітні 2026 року поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у квітні 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З них 1,2 тис. нових автівок (+2%) та 3,8 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (-16%).

До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

RENAULT Duster - 404 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 107 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 84 од.; SKODA Kodiaq - 70 од.; TOYOTA LC Prado - 58 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

RENAULT Megane - 303 од.; NISSAN Qashqai - 279 од.; SKODA Octavia - 251 од.; VOLKSWAGEN Passat - 203 од.; HYUNDAI Santa Fe - 159 од.

Нагадаємо:

В Україні у березні 2026 року вітчизняний автопарк поповнили 5,1 тис. авто з дизельними двигунами, що на 8% менше, ніж у березні 2025 року, водночас зріс попит на нові дизельні авто.