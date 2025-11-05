Українська правда
Санкції США та Британії паралізували роботу закордонних компаній російського гіганта "Лукойл"

Віктор Волокіта — 5 листопада, 16:20
Фото: Getty Images

Російський нафтовий гігант "Лукойл", який разом з "Роснєфтю" потрапив під санкції США та Британії, відчуває проблеми з роботою своїх закордонних структур в Іраку, Фінляндії та Швейцарії.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За їх словами, іракська державна компанія Somo скасувала відвантаження трьох партій нафти, видобутої "Лукойлом" в рамках його частки на родовищі "Західна Курна-2", пославшись на побоювання у зв'язку з санкціями США і Великобританії. "Лукойл" володіє часткою 75% в родовищі потужністю 480 тисяч барелів на добу, а решта належить іракській North Oil Company.

Litasco (Женева, Швейцарія), торговельний підрозділ "Лукойла", зазнає труднощів з фрахтуванням суден, оскільки британські суднові брокери відмовляються працювати з компанією. Litasco скоротила штат через санкції.

У Фінляндії, де "Лукойлу" належить мережа АЗС Teboil, російська компанія зіткнулася з відмовою банків обслуговувати її операції. В результаті близько тисячі працівників і операторів заправних станцій Teboil можуть втратити роботу в найближчі тижні.

Через санкції де-факто "вся міжнародна діяльність „Лукойла" паралізована", заявив Financial Times Торбйорн Торнквіст, генеральний директор норвезької Gunvor, яка планує купити іноземні активи "Лукойла".

"Ніхто не може вести з ними операції. Під загрозою безліч робочих місць, а робота нафтопереробних потужностей може бути серйозно порушена", - сказав він.

Як пише The Moscow Times, закордонна "нафтова імперія" Лукойл включає НПЗ в Болгарії, Румунії та Нідерландах, мережу АЗС в Євросоюзі, а також потужності з видобутку в Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Іраку, Єгипті, ОАЕ, Латинській Америці, Західній і Центральній Африці.

Нагадаємо:

Підсанкційний російський нафтовидобувник "Лукойл" погодився продати свої міжнародні активи трейдеру енергоресурсів Gunvor Group.

санкції Лукойл

Лукойл

