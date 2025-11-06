Нафтогазові доходи бюджету РФ обвалилися на 27%: Кремль очікує нові проблеми

Російський бюджет продовжує втрачати доходи від сировинної ренти через падіння цін на нафту, міцний рубль і посилення санкцій. У жовтні він отримав 888,6 млрд рублів податків від нафтогазових компаній — на 27% менше, ніж у тому ж місяці роком раніше.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані російського Мінфіну.

У грошовому вираженні в порівнянні з жовтнем-2024 бюджет зібрав на 322 млрд рублів менше. Надходження ключового податку на видобуток корисних копалин просіли на 26% у порівнянні з жовтнем торішнього року — з 908,1 млрд рублів до 671,3 млрд.

За 10 місяців бюджет отримав 7,5 трлн рублів нафтогазових доходів — на 2 трлн рублів менше, ніж роком раніше (9,54 трлн). Причому темпи спаду збільшуються: за січень-травень це було 14%, до кінця червня — 17%, в липні — 18%, в серпні — 20%, а в жовтні — 21%.

У Кремлі вважають, що посилення американських санкцій, під які потрапили "Роснєфть" і "Лукойл", неминуче обіцяє російському бюджету нові проблеми, розповідали наприкінці жовтня джерела Bloomberg. Дві найбільші нафтові компанії Росії забезпечують половину експорту, або 2,2 млн барелів на добу.

Навіть якщо експорт "Роснєфті" і "Лукойлу" скоротиться на 5-10%, а знижки на російську нафту доведеться збільшити, це принесе бюджету втрати на 120 млрд рублів на місяць, оцінює Володимир Чернов, аналітик Freedom Finance Global.

Зниження цін на нафту також може призвести до недобору нафтогазових доходів у листопаді-грудні, попереджає економіст Єгор Сусін: минулого місяця барель сорту Urals, за даними Мінекономрозвитку РФ, продавали в середньому по $53,99. А це нижче, як від початкового плану уряду ($70), так і переглянутої оцінки ($56).

Нагадаємо:

Російський нафтовий гігант "Лукойл", який разом з "Роснєфтю" потрапив під санкції США та Британії, відчуває проблеми з роботою своїх закордонних структур в Іраку, Фінляндії та Швейцарії.

Через санкції де-факто "вся міжнародна діяльність „Лукойла" паралізована", заявив Financial Times Торбйорн Торнквіст, генеральний директор норвезької Gunvor, яка планує купити іноземні активи "Лукойла".