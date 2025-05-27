Розслідувачі з'ясували, як доставляють заборонені на ввезення з ЄС до Росії люксові товари

Незважаючи на заборону на ввезення з Євросоюзу до Росії люксових товарів дорожче 300 євро, журналісти-розслідувачі знайшли серед білоруських компаній організатора доставки таких речей. Він пов'язаний із колишнім помічником сина президента Білорусі.

Про це повідомляє Білоруський розслідувальний центр.

Йдеться про компанію "Белкарго".

Один з розслідувачів під виглядом клієнта звернувся в компанію і спробував оформити замовлення - відправити в Росію партію курток з Італії.

У відповідь запропонували просту схему: викупити речі, переслати в Литву, а звідти вони доставлять їх у Росію через Білорусь.

Йшлося про десять люксових курток з ринковою вартістю 6450 євро, але в замовленні розслідувачі вказали вигадану вартість у 1730 євро. "Белкарго" не звернув на це увагу і виставив рахунок у $255 за доставку з розмитненням.

"За такого заниження ціни бюджет Білорусі недоотримує більшу частину доходів у вигляді мит і податків", - йдеться в журналістському матеріалі.

Сполучною ланкою в цій схемі є білоруська компанія "Торговый дом Экспортторг". В одному з литовських експортних документів вона вказана одержувачем партії одягу з Італії, а в російських митних деклараціях - відправником.

"Торговый дом Экспортторг" пов'язаний з Олександром Зайцевим - колишнім помічником Віктора Лукашенка (син президента Білорусі Олександра Лукашенка). Компанія неодноразово брала участь у схемах з обходу санкцій: поставляла в Росію мікросхеми і підсанкційні шини.

Незважаючи на все це, компанія досі не під санкціями ні Євросоюзу, ні США. Це дає їй змогу користуватися міжнародною логістикою та банківськими послугами.

Нагадаємо:

Євросоюз заборонив експорт у Росію предметів розкоші дорожче 300 євро ще навесні 2022 року. Наприклад, речами від Louis Vuitton, Balenciaga і Brunello Cucinelli та інших.

Найбільший банк Грузії Bank of Georgia (BoG) вперше заборонив своїм російським клієнтам здійснювати покупки в люксових магазинах по всьому світу дорожче 300 євро.