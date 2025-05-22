"Великий прецедент": банк Грузії вперше заборонив росіянам дорогі покупки

Найбільший банк Грузії Bank of Georgia (BoG) вперше заборонив своїм російським клієнтам здійснювати покупки в люксових магазинах по всьому світу дорожче 300 євро.

Про це повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на лист банку на адресу клієнта.

У документі йдеться, що обмеження вводять відповідно до міжнародних санкцій, які забороняють постачання в Росію предметів розкоші, що коштують дорожче за зазначену суму.

При цьому BoG попросив зв'язатися з ним, якщо клієнт змінив резидентство.

Представник кредитної організації в розмові з РБК зазначив, що це обмеження - не просто ініціатива банку, а вимога регулятора (якого, не уточнив).

Блокування покупок на суму понад 300 євро здійснюватиметься за МСС-кодом продавця. Ці ідентифікатори однакові для компаній по всьому світу.

До цього росіяни стикалися з тим, що не могли купити предмети розкоші в бутіках Риму, Ніцци й Дубая, але такі випадки мали епізодичний характер.

Як зазначає РБК, це "великий прецедент", оскільки санкції на предмети розкоші вперше контролюватиме банк.

"Раніше їх намагалися дотримуватися самі бутіки (наприклад, Chanel), але для них занадто складно і трудомістко обчислювати росіян на касі. Рішення BoG дасть змогу це робити автоматично", - написало видання.

Нагадаємо:

В Росії стрімко зростає кількість боржників за кредитними картками. Від початку 2025 року понад 2,35 млн клієнтів банків прострочили виплати більш ніж на 30 днів.