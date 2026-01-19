"Діра" в російському бюджеті встановила рекорд з часів пандемії

Федеральний бюджет Росії у 2025 році четвертий рік поспіль був зведений з дефіцитом: доходи уряду виявилися нижчими за витрати на 5,64 трильйона рублів.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані російського Мінфіну.

У порівнянні з 2024 роком (3,47 трлн рублів) "діра" у бюджеті стала більшою в 1,6 раза, а у відносному вираженні — 2,6% ВВП — встановила рекорд з 2020 року (3,8% ВВП).

Нафтогазові доходи обвалилися на 24% за рік, до 8,39 трлн рублів після того, як ціна нафти Urals впала нижче $40 замість закладених у бюджет $70.

Не нафтогазові доходи зросли на 13% рік до року, до 28,8 трлн рублів, але виявилися нижчими за початковий план.

Минулого року уряд підвищив податок на прибуток (з 20% до 25%), ввів диференційовану шкалу ПДФО, збільшив мита та акцизи, обіцяючи зібрати до бюджету 3,6 трлн рублів додаткових грошей.

Фактично надходження зросли лише на 575 млрд рублів (1,6%), а в реальному вираженні — з урахуванням інфляції — почали скорочуватися.

Нагадаємо:

Надходження федерального бюджету Росії від податків на нафту й газ у січні, за очікуваннями, зменшаться на 46% порівняно з тим самим місяцем 2025 року через нижчу ціну на нафту та міцніший рубль.