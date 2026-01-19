Нафтогазові доходи Кремля найгірші за 6 років – майже половина зникла

Надходження федерального бюджету Росії від податків на нафту й газ у січні, за очікуваннями, зменшаться на 46% порівняно з тим самим місяцем 2025 року через нижчу ціну на нафту та міцніший рубль.

Про це свідчать розрахунки Reuters.

Частка нафтовогазових доходів становить близько чверті надходжень до федерального бюджету РФ і є важливим джерелом фінансування військової кампанії Кремля в Україні.

Очікується, що в перший місяць року ці доходи впадуть приблизно до 420 млрд рублів ($5,41 млрд) — це найнижчий рівень із 2020 року, коли пандемія COVID підірвала глобальний попит на пальне.

Розрахунки Reuters базуються на даних про видобуток нафти й газу, переробку та постачання на внутрішній і зовнішні ринки.

Індикативна "рублева" ціна нафти для податкових цілей у Росії в грудні обвалилася на 53% у річному вимірі — до 3 073 рублів за барель, оскільки курс рубля зріс на 30,6% порівняно з тим самим місяцем 2024 року.

Мінфін РФ опублікує дані про нафтово-газові доходи бюджету 4 лютого.

У федеральному бюджеті закладено, що цього року від продажу нафти й газу буде зібрано 8,957 трлн рублів. Загальні доходи бюджету РФ на 2026 рік оцінюються в 40,283 трлн рублів.

Минулого року доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу знизилися на 24% — до 8,48 трлн рублів, що стало найнижчим рівнем із 2020 року.

Нагадаємо:

Мінфін РФ відклав на невизначений строк публікацію щомісячних даних про нафтогазові доходи федерального бюджету, які мали вийти 14 січня.