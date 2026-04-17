Втрати українського бюджету від нелегального ринку тютюну на початок 2026 року оцінюються у 28,1 млрд грн на рік, за цей період вони збільшились на 1,6 млрд грн, а кожна шоста пачка сигарет в Україні нелегальна.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на результати дослідження аналітичного агентства Kantar Україна.

Він розповів, що рівень нелегального ринку тютюну в Україні стабілізувався на позначці 17,6%.

"Перемоги немає, але добре, що ситуація стабілізувалась. Разом з цим, розслаблятися зарано", – розповів Гетманцев.

Крім того, продовжує зростати сегмент продукції, яка формально маркується як Duty Free або на експорт, а фактично продається в Україні. Її частка вже становить 7,7% проти 6,2% у жовтні 2025 року.

Понад половина такої продукції, за написом на упаковці, пов'язана з "Винниківською тютюновою фабрикою" (57%), ще значна частина (41%) — з "Маршалл Файнест Тобакко".

У жовтні 2025 року частка нелегальної тютюнової продукції сягнула 17,8% — переважно через різке збільшення контрафакту з підробленими акцизними марками.