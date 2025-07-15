Датская компания помогает россиянам вывозить зерно из оккупированного Бердянска - СМИ

Структура с орбиты международной компании Baltic Control с главным офисом в Дании помогает россиянам экспортировать зерно через оккупированный Россией Бердянский морской торговый порт.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо" и KibOrg.

Журналисты установили, что зарегистрированная в России фирма "Балтик Контроль Новороссийск" предоставляет услуги по приемке трюмов и драфт-сюрвею (проверка веса грузов) в порту Бердянска (его с марта 2022 года контролирует РФ).

Айти-специалистам организации KibOrg удалось получить документацию, касающуюся деятельности оккупированного Бердянского порта.

Журналисты "Слідства.Інфо" проанализировали документы и обнаружили, что название Baltic Control десятки раз упоминается в переписках между российскими компаниями.

Из документов следует, что "Балтик Контроль Новороссийск" участвовала в подготовке к отправке российскими судами не менее 172 тысяч тонн зерновых в период с марта 2024 года по конец мая 2025-го.

Baltic Control позиционирует себя как ведущую мировую компанию по инспекции, верификации, испытаниям и сертификации грузов, работающую с 1980 года и имеющую более 50 филиалов по всему миру.

После начала полномасштабного вторжения на сайте датской Baltic Control исчезла информация о представительстве на территории России.

Однако, когда журналисты обратились в центральный офис в Дании, чтобы получить контакт российского филиала, там предоставили номер телефона директора "Балтик Контроль Новороссийск" Александра Шалимова.

Шалимов, общаясь с журналисткой, которая представилась менеджером польской фирмы, подтвердил, что "Балтик Контроль Новороссийск" предоставляет услуги по инспекции грузов в Бердянском порту.

Когда же журналист "Слідства.Інфо" позвонил Шалимову и представился работником украинского медиа, тот сказал, что не работает в Бердянске, а на уточняющие вопросы не ответил.

По словам юриста по международному праву Екатерины Рашевской, причастность датской Baltic Control к вывозу зерна с оккупированных территорий Запорожской области можно рассматривать как соучастие в преступлении россиян.

Напомним:

Хозяйственный суд Киева обязал Российскую Федерацию заплатить украинскому АО "Ю АР ДИ Украинские Дороги" нардепа Лабазюка 83,75 млн грн материального ущерба за потерю завода минерального порошка и техники в Херсонской области.