Банки В'єтнаму ускладнили розрахунки для російського бізнесу через санкції

В'єтнамські банки почали висувати додаткові вимоги до російських компаній під час проведенні платежів.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання РБК

Тепер гроші проходять тільки в двох випадках: якщо товар дійсно постачається до В'єтнаму або при наявності громадянина республіки серед засновників компанії-контрагента.

Банки побоюються вторинних санкцій з боку Заходу за операції з Росією.

Нові вимоги ввели з середини літа 2025 року та у клієнтів вже були випадки, коли перекази затримувалися або блокувалися через невиконання цих умов.

Тепер банки вимагають повний пакет документів: контракт, інвойс, транспортні та митні документи, що підтверджують зв'язок угоди з В'єтнамом, а якщо відвантаження товару в країну не планується, шукають "якір" у вигляді місцевого засновника, офісу або довгострокового контракту з в'єтнамським партнером.

Це допомагає банкам обґрунтувати перед регулятором, що операція пов'язана з місцевою економікою і не має на меті обійти санкції.

Для російських компаній, які закуповують або переробляють товари у В'єтнамі, практично нічого не змінилося, проте транзитні схеми так ускладнилися, що бізнесу доводиться шукати альтернативи в інших азійських юрисдикціях.

Співрозмовники видання зазначили, що в'єтнамські банки почали посилювати умови в 2024 році під впливом указу президента США від 22 грудня 2023 року про санкції за угоди в інтересах російського оборонного сектора, а також роз'яснень OFAC від 12 червня 2024 року щодо вторинних санкцій.

Формальної заборони на платежі без прив'язки до В'єтнаму в республіці немає, проте банки сприйняли американські заходи як сигнал до підвищеної обережності.

Нагадаємо:

Запровадження мит США у розмірі від 20% до 40% може скоротити експорт В’єтнаму до Сполучених Штатів на третину — до 37 мільярдів доларів.