В’єтнамська авіакомпанія уклала угоду з Airbus

Під час візиту до В’єтнаму президента Франції авіакомпанія Vietjet замовила Airbus 20 широкофюзеляжних літаків A330-900.

Про це повідомляє Vietnam Investment Review.

"Угоду підписали в Ханої голова компанії Vietjet Нгуєн Тхі Фуонг Тхао та президент Airbus International Воутер ван Верш. На церемонії були присутні президент В'єтнаму Луонг Куонг та президент Франції Еммануель Макрон під час офіційного візиту глави французької держави до В'єтнаму", – пише видання..

Новий контракт з Airbus подвоює замовлення Vietjet на A330neo до 40 літаків. Крім того, у перевізника є 96 однопрохідних літаків сімейства A320neo. Нині Vietjet експлуатує флот Airbus, що складається з 115 літаків, включаючи 108 однопрохідних літаків сімейства A320 і сім літаків A330-300.

Це довгострокове замовлення підтримає постійне розширення міжнародної мережі польотів Vietjet, що дозволить авіакомпанії збільшити кількість рейсів на маршрутах великої місткості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а також запровадити в майбутньому далекомагістральні рейси до Європи, зазначено у публікації.

Наразі Vietjet виконує міжнародні рейси до Австралії, Індії та Казахстану на широкофюзеляжних літаках А330. Парк літаків А330 і надалі відіграватиме ключову роль, оскільки Vietjet розширює географію польотів на більш віддалені напрямки.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що під час візиту Дональда Трампа до Катару державна авіакомпанія Qatar Airways підписала контракт із Boeing на постачання 160 літаків. Церемонія відбулася в Досі за участі президента США та еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані.

"Це понад 200 мільярдів доларів, але 160 у перерахунку на літаки — це фантастика. Це рекорд, і мої вітання компанії Boeing. Випускайте ці літаки, випускайте їх", — заявив Трамп.

Також повідомлялося, що Єврокомісія планує запровадити мита на цивільні літаки Boeing у межах нової хвилі обмежень, якщо торговельні переговори з Вашингтоном зазнають краху. Імпорт американських товарів на суму близько 100 млрд євро опиниться в зоні ризику. Але ці заходи набудуть чинності лише за умови, що ЄС не зможе домогтися зниження чинних мит з боку США. Перед цим список має схвалити більшість країн-членів.

Раніше повідомлялося, що 16 жовтня група AIRBUS заявила, що до середини 2026 року скоротить до 2 500 робочих місць у своєму оборонно-космічному підрозділі.

Також раніше повідомлялося, що Airbus, Dassault Systemes та понад 90 європейських технологічних компаній і лобістських груп звернулися до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом створити суверенний інфраструктурний фонд для підтримки передових технологій. На їхню думку, останні події в США та ЄС демонструють нагальну необхідність зміцнення технологічної незалежності Європи.